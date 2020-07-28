АвтоВАЗ обновил двигатель для Lada Vesta и Lada XRay

Теперь для двух автомобилей российского бренда предлагаются доработанные варианты двигателя 21179-1000260-01/8450077223.

Силовая установка с индексом «03» объёмом 1,8 литров появилась в автомобилях Lada Vesta и Lada XRay, о чем сообщают журналисты портала «Лада.онлайн», ссылаясь на источник в дилерской сети.

Отличается доработанный мотор топливными рампами. Как отмечает источник, оформляя заказ на новый двигатель 21179-1000260-03/8450104219 в сборе специалисты заменят в нем трубки топливной системы (артикул 21179-1104013-10/8540032230) на трубки с артикулом 21179-1104013-00/8450006230.

По какой причине будет производиться замена трубок неизвестно, но новые трубки, как сообщается, обходятся в четыре раза дешевле, а именно за 390 рублей.

В самой компании «АвтоВАЗ» сообщение пока не прокомментировали.