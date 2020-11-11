«АвтоВАЗ» начал продажи двухцветных версий Lada Vesta Sport

В дилерских центрах LADA новинка уже доступна для заказа. Теперь все модели семейства Весты имеют двухцветную версию.

Как и другие автомобили, спортивная Lada Vesta Sport с новым пакетом, доплата за который составляет 16 тыс. рублей, отличается оформлением внешности и деталями в салоне.

Так, у спортивного автомобиля крышка и боковые зеркала заднего вида выполнены в черном цвете.

Теперь «двухцветная окраска» предлагается для всех типов кузова Весты и всех комплектаций за исключением варианта Classic и автомобилей в цвете «Маэстро» и «Фантом».