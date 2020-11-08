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АвтоВАЗ готовит к выпуску новый кроссовер Lada с 4х4

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Новый кроссовер будут выпускать как с передне-, так и с полноприводной системой.
В модельном ряду Lada скоро может появиться новый кроссовер с 4х4, сборку которого должны организовать на предприятии в Тольятти.

Как сообщили в сообществе AvtoVAZ News, новинка в 2023 году и подготовка к ее выходу уже стартовала.

В частности, в этом месяце на производственной площадке в Тольятти началась модернизация линии В0, которую планируют завершить в 2023 году.

На заводе изменится процесс сборки, который будет таким же как и на предприятии «Рено Россия» в Москве. Суть процесса – сборка двигателей, системы охлаждения, шасси и выхлопа на отдельном участке.

Благодаря такой схеме появится возможность выпуска автомобилей в передне- или полноприводных модификациях.

Кроме этого, такой подход позволяет еще и сократить время выпуска одного автомобиля. Что касается нового кроссовера, то он должен выйти в 2023 году, и ранее «АвтоВАЗ» для него выбирал название.

«АвтоВАЗ» в следующем году выпустит четыре новые модели Lada

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