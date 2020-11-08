В следующем году российский автогигант представит несколько новинок, среди которых обновленные модели или авто нового поколения.

«АвтоВАЗ» в следующем году выпустит четыре новые модели Lada, среди которых совершенно новая LADA Granta, обновленная Веста и Ларгус, а также спортивный универсал LADA Vesta SW Sport.

О смене поколений модели LADA Granta слухи появляются регулярно, при этом официально ее выход на следующий год анонсирован не был.

Впрочем, разработка нового поколения безусловно ведется, но когда состоится его выход сложно сказать, учитывая, что обновленная Гранта пользуется отличным спросом на рынке и возглавляет рейтинги самых популярных авто.

Пока же есть информация, что новая Гранта может получить платформу Global Access (B0), а также должны произойти изменения во внешности и салоне.

LADA Vesta должна пережить плановый рейстайлинг, причем в ходе обновления кардинальных изменений ожидать не стоит, хотя определенные улучшения будут сделаны.

LADA Vesta SW Sport может выйти уже весной 2021 года. Спортивный универсал ранее уже замечали на тестировании, причем планировалось, что его выход состоится в этом году, но в планы вмешалась пандемия коронавируса.

Ну и наконец четвертой новинкой является LADA Largus FL, о котором в последнее время сообщалось неоднократно.