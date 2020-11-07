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Элементы рестайлингового Lada Largus запатентовал «АвтоВАЗ»

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Элементы обновленной версии автомобиля, который, как уже сообщалось ранее, уже начали собирать, появились в базе Роспатента.
В частности, «АвтоВАЗ» запатентовал новую решетку радиатора автомобиля, предназначенную для обычного Ларгуса и его кросс-версии.

Как известно, передняя часть автомобиля будет выполнена в Х-образном стиле, а сама решетка радиатора в отличие от предшественника будет иной формы.

Сборка обновленного Lada Largus началась на «АвтоВАЗе»

Еще после обновления у Ларгуса появится новые передние крылья, бампер с противотуманными фарами, а также новый капот и фары головного света от Рено Логан.

По предварительным данным, серийная сборка модели стартует в феврале, а продажи начнутся в марте будущего года.

В ее салоне также произойдет немало изменений, тогда как моторная гамма останется прежней.

То есть в движение Ларгус будет приводиться 1,6-литровым 87-сильным или 106-сильным агрегатами, работающими с механической трансмиссией.

Напомним, что актуальная модель оценена в 645 900 рублей, а кросс-вариант обойдется в 805 900 рублей.

Элементы рестайлингового Lada Largus запатентовал «АвтоВАЗ» Элементы рестайлингового Lada Largus запатентовал «АвтоВАЗ»

lada Lada Largus
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