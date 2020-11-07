Элементы рестайлингового Lada Largus запатентовал «АвтоВАЗ»

Элементы обновленной версии автомобиля, который, как уже сообщалось ранее, уже начали собирать, появились в базе Роспатента.
В частности, «АвтоВАЗ» запатентовал новую решетку радиатора автомобиля, предназначенную для обычного Ларгуса и его кросс-версии.
Как известно, передняя часть автомобиля будет выполнена в Х-образном стиле, а сама решетка радиатора в отличие от предшественника будет иной формы.
Еще после обновления у Ларгуса появится новые передние крылья, бампер с противотуманными фарами, а также новый капот и фары головного света от Рено Логан.
По предварительным данным, серийная сборка модели стартует в феврале, а продажи начнутся в марте будущего года.
В ее салоне также произойдет немало изменений, тогда как моторная гамма останется прежней.
То есть в движение Ларгус будет приводиться 1,6-литровым 87-сильным или 106-сильным агрегатами, работающими с механической трансмиссией.
Напомним, что актуальная модель оценена в 645 900 рублей, а кросс-вариант обойдется в 805 900 рублей.