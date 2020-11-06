Обновленный Lada Largus ранее уже замечали во время тестирования в России, в том числе и даже были фото салона.

На этот раз в сообществе AvtoVAZ News сообщили, что сборка обновленного Lada Largus началась на «АвтоВАЗе», но пока достоверно не известно, собирают ли автомобиль в тестовом режиме, либо уже стартовало серийное производство.

Как сообщил источник, модель уже собирают на заводе, и там же удалось сделать новые снимки салона новинки.

Впрочем, эти фото еще раз подтверждают, что в интерьере применили решения от Весты и Дастера, а именно новый руль будет от Lada Vesta, а панель окажется подобна той, что используется в кроссовере Рено Дастер.

Что касается внешности, то после обновления Lada Largus Facelift получит новые бамперы, решетку радиатора, капот, крылья, боковые зеркала в стиле Весты, а также современную штатную антенну на крыше. В техническом плане изменений не ожидается.



