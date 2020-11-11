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В Skoda сообщили о двух новинках для России на 2021 год

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Чешская марка для российского авторынка подготовила новинки, которые выйдут в следующем году.
Как рассказали агентству «Автостат» представители российского офиса Skoda, в следующем году россиян ожидают две новинки, а также планируется предложить еще и специальные версии уже существующих моделей.

Так, одной из новинок, заявленных на следующий год становится обновленная версия кроссовера Skoda Kodiaq.

Продажи обновленного автомобиля должны стартовать в третьем квартале года, а в начале года у лифтбека Skoda Octavia четвертой генерации появятся комплектации с новыми двигателями.

В частности, у модели появится 1,6-литровый 110-сильный и 2,0-литровый ДВС мощностью 190 л.с. Что касается специальных версий, то о них подробности не раскрываются.

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