В России замечена 245-сильная Skoda Octavia RS нового поколения

Чешская компания в Россию на тесты привезла зараженный вариант автомобиля Octavia RS, который уже заметили очевидцы.

Фотографии новой Skoda Octavia RS оказались в распоряжении Skoda-Clubs.ru. На фото запечатлен первый экземпляр лифтбека, предназначенный для российского авторынка.

Предположительно, в нашей стране появится модель в обычным ДВС, а не гибридная модификация. Официальных комментариев по поводу Skoda Octavia RS от российского офиса не поступало.

Ожидается, что в нашей стране заряженный вариант будет комплектоваться бензиновым двигателем, роботизированной коробкой передач и переднеприводной системой.

Напомним, что в Европе Octavia RS поступил в продажу в сентябре с бензиновой и дизельной установками, а также в гибридном варианте.

Система привода на все колеса предлагается за дополнительную плату.