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Hyundai раскрыл внешность самой мощной версии кроссовера Tucson

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Спортивная версия на базе кроссовера четвертого поколения уже скоро будет представлена официально.
Накануне презентации компании решила опубликовать изображения новинки.

Hyundai раскрыл внешность самой мощной версии кроссовера Tucson, которая будет иметь приставку к названию N Line.

Эта модификация должна выйти на рынок весной будущего года. Такой вариант получил спортивный и агрессивный дизайн.

Hyundai раскрыл внешность самой мощной версии кроссовера Tucson

В экстерьере появилась большая решетка радиатора, новые бамперы, увеличенные воздухозаборники, а также новая выхлопная система. Изображений салона модели нет, также не раскрываются и технические характеристики.

По предварительным данным, Tucson N Line будет оснащен 2,5-литровым бензиновым мотором с отдачей 290 л.с. Появится ли эта новинка в России пока не известно, но обычный кроссовер привезут в нашу страну в будущем году.

Hyundai раскрыл внешность самой мощной версии кроссовера Tucson

 

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hyundai Hyundai Tucson
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