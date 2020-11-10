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Hyundai выпустит 12 новых кроссоверов к концу 2021 года

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О планах по выпуску официально рассказали в компании.
Как рассказал автопроизводитель, они выпустят 12 новых кроссоверов в ближайшие 15 месяцев.

Среди запланированных к выходу кроссоверов есть как обновленные, так и новые модели, а также версии N уже представленных авто.

Кроме этого, в модельном ряду у автомобилей появятся новые версии, оснащенные обычными ДВС, гибридными и полностью электрическими установками.

До конца 2022 года в модельной линейке появится семь заряженных автомобилей, в числе которых модификации N Line и N для моделей Elantra и Tucson.

Вариант N обещают и для Kona. У него, как стало известно, будет установлен турбированный двигатель мощностью 279 л.с.

Между тем в России скоро станет доступен для покупки в автосалонах кроссовер Hyundai Palisade.

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