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Раскрыли новый седан Hyundai, который меньше и дешевле Sonata

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В Китае скоро появится новый седан от Hyundai. Корейская компания в Минпромторг КНР зарегистрировала Hyundai Mistra, который является более доступным вариантом Sonata.

Hyundai Mistra немного меньше чем Sonata, и по слухам в основе нового седана лежит тележка от прошлого поколения i30.

Внешне новый седан похож на Sonata, но передняя часть стилизована под кроссовер Creta, который предлагается на китайском рынке.

Салон «четырехдверки» частично позаимствован у Sonata, в котором установили цифровую панель приборов визуально объединённую с экраном мультимедийной системы.

Раскрыли новый седан Hyundai, который меньше и дешевле Sonata

Hyundai Mistra в Китае будет предлагаться со 170-сильным полуторалитровым силовым агрегатом, а также атмосферным 1,8-литровым ДВС мощностью 143 л.с.

Предположительно, для турбированного двигателя будет доступа только роботизированная коробка передач, а 1,8-литровый мотор получит шестискоростной «автомат».

Раскрыли новый седан Hyundai, который меньше и дешевле Sonata

В дальнейшем должна появится полностью электрическая версия Mistra, которая в движение будет приводиться 183-сильным электромотором.

Презентация Hyundai Mistra состоится до конца 2020 года, а продажи начнутся в первом квартале следующего года.

hyundai Hyundai Mistra
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