Mercedes-Benz вывела на финальные тесты роскошный S-Class

Презентация роскошного варианта автомобиля, который выйдет под брендом Maybach, состоится уже в этом месяце.

Пока же Mercedes-Benz проводит финальные испытания новинки S-Class, шпионские фото которой опубликовали фотошпионы.

Автомобиль имеет минимум камуфляжа, но это и не удивительно, ведь его дебют состоится уже 20 ноября, когда начнет свою работу автосалон в Гуанчжоу.

Самый роскошный S-Class будет иметь габариты немного меньше, чем у стандартной модели.

Также отличаться от нее S-Class будет еще и шильдиками Maybach, а также хромированными элементами, роскошным салоном и выхлопной системой, которую выполнят в стиле GLS.

Предположительно, в движение Mercedes-Maybach S-Class будет приводить 12-цилиндровый 6-литровый двигатель. Его мощность составит 630 л.с.

Еще в линейке двигателей может быть восьмицилиндровый четырехлитровый агрегат мощностью 503 л.с.