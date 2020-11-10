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Mercedes-Benz вывела на финальные тесты роскошный S-Class

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Презентация роскошного варианта автомобиля, который выйдет под брендом Maybach, состоится уже в этом месяце.
Пока же Mercedes-Benz проводит финальные испытания новинки S-Class, шпионские фото которой опубликовали фотошпионы.

Автомобиль имеет минимум камуфляжа, но это и не удивительно, ведь его дебют состоится уже 20 ноября, когда начнет свою работу автосалон в Гуанчжоу.

Самый роскошный S-Class будет иметь габариты немного меньше, чем у стандартной модели.

Также отличаться от нее S-Class будет еще и шильдиками Maybach, а также хромированными элементами, роскошным салоном и выхлопной системой, которую выполнят в стиле GLS.

Mercedes-Benz вывела на финальные тесты роскошный S-Class

Предположительно, в движение Mercedes-Maybach S-Class будет приводить 12-цилиндровый 6-литровый двигатель. Его мощность составит 630 л.с.

Еще в линейке двигателей может быть восьмицилиндровый четырехлитровый агрегат мощностью 503 л.с.

Компания Mercedes-Benz представила новый седан S-Class

Mercedes-Maybach Mercedes-Maybach S-Class
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