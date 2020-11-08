Кроссовер Haval F7 получил в РФ две новые модификации

Китайская компания на российском рынке расширила список комплектаций для кроссовера Haval F7.

Новыми версиями стали модификации, которые получили переднеприводную систему.

Система привода на переднюю ось будет доступна как для 1,5-, так и для 2,0-литрового двигателя.

Ранее такие варианты были доступны для кроссовера, но позднее они исчезли из прайсов.

Теперь эти комплектации снова стали доступны для покупки и стоимость Haval F7 стала варьироваться от 1 499 000 до 1 979 000 рублей.