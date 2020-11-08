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Кроссовер Haval F7 получил в РФ две новые модификации

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Китайская компания на российском рынке расширила список комплектаций для кроссовера Haval F7.
Новыми версиями стали модификации, которые получили переднеприводную систему.

Система привода на переднюю ось будет доступна как для 1,5-, так и для 2,0-литрового двигателя.

Ранее такие варианты были доступны для кроссовера, но позднее они исчезли из прайсов.

Теперь эти комплектации снова стали доступны для покупки и стоимость Haval F7 стала варьироваться от 1 499 000 до 1 979 000 рублей.

Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу

haval Haval F7
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