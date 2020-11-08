В компании Mazda рассказали о планах по выпуску моделей в спортивной линейке MPS.

Как рассказал представитель компании в общении с зарубежными журналистами, линейку спортивных автомобилей MPS возрождать автопроизводитель не будет.

Ранее компания выпустила несколько моделей в линейке, но позднее их производство и продажи были прекращены, а расширять ее новыми автомобилями не стали.

Но недавно в сети появились слухи о возможном возвращении на рынок спортивной линейки MPS, которые и были прокомментированы представителем бренда.

То есть Mazda не будет возвращать на рынок спортивную линейку MPS.

Как оказалось, в планах таких автомобилей нет, но было отмечено, что компания намерена перейти в сегмент премиум-класса, поэтому особое внимание теперь будут уделять повышению качества машин наряду с управляемостью и динамикой.