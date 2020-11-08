Главная » Новости

Mazda не будет возвращать на рынок спортивную линейку MPS

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

В компании Mazda рассказали о планах по выпуску моделей в спортивной линейке MPS.
Как рассказал представитель компании в общении с зарубежными журналистами, линейку спортивных автомобилей MPS возрождать автопроизводитель не будет.

Ранее компания выпустила несколько моделей в линейке, но позднее их производство и продажи были прекращены, а расширять ее новыми автомобилями не стали.

Но недавно в сети появились слухи о возможном возвращении на рынок спортивной линейки MPS, которые и были прокомментированы представителем бренда.

То есть Mazda не будет возвращать на рынок спортивную линейку MPS.

Как оказалось, в планах таких автомобилей нет, но было отмечено, что компания намерена перейти в сегмент премиум-класса, поэтому особое внимание теперь будут уделять повышению качества машин наряду с управляемостью и динамикой.

Mazda сертифицировала в России новый кроссовер CX-30

mazda
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика