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Mazda сертифицировала в России новый кроссовер CX-30

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Японская марка в России получила Одобрение типа транспортного средства на кроссовер CX-30.
Это означает, что компания в любой момент может начать его продажи в стране. Благодаря ОТТС стали известны российские спецификации Mazda CX-30, а также выяснилось, что его сборка будет организована на предприятии «Мазда-Соллерс» во Владивостоке.

Создавался автомобиль на платформе Mazda3. Его моторная гамма для России будет представлена только одним двигателем и это Skyactiv-G с рабочим объёмом цилиндров два литра.

Его мощность, работая в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической КП, составит 149 л.с.

Система привода может быть на переднюю или обе оси, причем стоит отметить, что полноприводная система будет только у кроссовера, оснащенного автоматической трансмиссией.

Что касается списка оборудования, то в документе указано, что автомобиль предложат с климат-контролем, камерой кругового обзора, системой мониторинга слепых зон, адаптивным круиз-контролем, подогревом руля и передних сидений, проекционным дисплеем и др. Информации о том, когда начнутся продажи кроссовера, пока нет.

mazda Mazda CX-30
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