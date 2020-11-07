Это выяснили российские журналисты, отмечая, что такую возможность рассматривают в компании.

По данным портала «Китайские автомобили», GAC Motors может начать производство автомобилей в России, предварительно оценивая перспективы и рассматривая возможные площадки.

Пока окончательного решения по этому поводу не принято и говорить о сроках возможного старта производства рано.

Как ранее сообщалось, китайская компания намерена развиваться на российском рынке и расширять свой модельный ряд.

Последней новинкой в России стал кроссовер GAC GS5, предлагаемый по цене от 1 499 900 рублей.

Также в модельном ряду марки есть кроссовер GS8 и минивэн GN8. Стоимость первого составляет почти 2,0 млн рублей, а второй оценен от 2,7 млн рублей.