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GAC Motors может начать производство автомобилей в России

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Это выяснили российские журналисты, отмечая, что такую возможность рассматривают в компании.
По данным портала «Китайские автомобили», GAC Motors может начать производство автомобилей в России, предварительно оценивая перспективы и рассматривая возможные площадки.

Пока окончательного решения по этому поводу не принято и говорить о сроках возможного старта производства рано.

Как ранее сообщалось, китайская компания намерена развиваться на российском рынке и расширять свой модельный ряд.

Последней новинкой в России стал кроссовер GAC GS5, предлагаемый по цене от 1 499 900 рублей.

Также в модельном ряду марки есть кроссовер GS8 и минивэн GN8. Стоимость первого составляет почти 2,0 млн рублей, а второй оценен от 2,7 млн рублей.

В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5

GAC Motors
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