Главная » Новости

В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Китайский кроссовер стал доступен для покупки на российском рынке по цене от 1,4 млн рублей.
В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5, который представили на рынке с одним двигателем и двумя типами трансмиссий.

Так, моторная гамма автомобиля представлена единственным 1,5-литровым ДВС с турбиной мощностью 137 л.с.

Среди трансмиссий предлагается шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Минимальная стоимость нового кроссовера с механикой составляет 1,4 млн рублей, тогда как версии с автоматической трансмиссией обойдутся от 1,6 до 1,8 млн рублей.

В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5

Все комплектации автомобиля оснащены переднеприводной системой, тогда как полный привод не доступен даже за дополнительную плату.

GAC GS5 в России предложат с такими опциями как система помощи при движении в гору и на спуске, а также система тормозных усилий, камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, климат-контроль, панорамная крыша и многое другое.

gac GAC GS5
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика