Китайский кроссовер стал доступен для покупки на российском рынке по цене от 1,4 млн рублей.

В России начались продажи китайского кроссовера GAC GS5, который представили на рынке с одним двигателем и двумя типами трансмиссий.

Так, моторная гамма автомобиля представлена единственным 1,5-литровым ДВС с турбиной мощностью 137 л.с.

Среди трансмиссий предлагается шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Минимальная стоимость нового кроссовера с механикой составляет 1,4 млн рублей, тогда как версии с автоматической трансмиссией обойдутся от 1,6 до 1,8 млн рублей.

Все комплектации автомобиля оснащены переднеприводной системой, тогда как полный привод не доступен даже за дополнительную плату.

GAC GS5 в России предложат с такими опциями как система помощи при движении в гору и на спуске, а также система тормозных усилий, камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, климат-контроль, панорамная крыша и многое другое.