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Продажи Geely в России выросли на 119% по итогам октября

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Китайская компания отчиталась о результат своей деятельности за прошлый месяц.
В октябре дилерам марки удалось нарастить продажи автомобилей до 2 016 реализованных экземпляров. Продажи Geely в России выросли на 119% по итогам октября.

Положительная динамика наблюдается и за период с начала года, когда компания реализовала 11 757 новых авто, что на 62% больше.

В прошлом месяце среди моделей бренда Geely чаще всего продавался кроссовер Atlas. Он показал результат 988 проданных экземпляров, что на 35% больше.

Второй самой востребованной моделью марки является Geely Coolray, который разошелся тиражом в количестве 857 ед., а в тройке самых популярных оказался Geely Emgrand X7 – 143 проданных экземпляра.

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