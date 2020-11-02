Geely раскрыла данные о моторе нового Geely Tugella для России

Китайская компания в нашей стране скоро начнет продажи нового кроссовера, спецификации которого были раскрыты официально.

Geely раскрыла данные о моторе нового кросс-купе Geely Tugella для России. Его продажи должны стартовать в следующем месяце, а ближе к началу продажи будут объявлены цены и комплектации.

Итак, новый Geely Tugella будет продаваться только с одним двигателем. Им станет 2,0-литровый ДВС с турбиной. Его мощность составит 238 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента.

Стоит отметить, что эта силовая установка разрабатывалась совместно со специалистами Volvo. Среди трансмиссии для двигателя предложат только 8-скоростной автомат Aisin.

Заявленный разгон до первой сотни составит 6,9 секунды, а расход топлива – 8,1 литра на 100 км в комбинированном режиме. Напомним, что кроссовер имеет такие габариты: 4605/1878/1643 мм, колесная база — 2700 мм.

Geely Tugella будет иметь богатый список оборудования, в том числе и кожаный салон. Поставлять автомобиль будут с предприятия «БелДжи» в Белоруссии, где уже организован его выпуск.