Новый купе-кроссовер от Geely в России получит имя Tugella

Речь идет о новом кроссовере, созданном на базе Volvo XC40, который уже давно и успешно продается на китайском рынке.



О планах компании вывести на российский рынок кросс-купе FY-11 было известно давно, но продажи пока не начались, однако похоже подготовка все-таки ведется.

Как выяснили российские журналисты, китайский бренд не отказался от планов начать продажи купеобразной модели, и более того, даже придумал для нее собственное название.

Если в Китае автомобиль называется FY11, а на некоторых рынках он представлен как Azkarra, то для России принято решение использовать собственное имя Tugella.

Эта машина на нашем рынке будет представлена с двумя силовыми установками.

Первая будет иметь мощность 199 л.с. и объём 2,0 литра, а вот базовым скорее всего станет 1,5-литровый 177-сильный агрегат.

Среди трансмиссий предложат 8-скоростную автоматическую КП. Система привода может быть как на переднюю, так и на обе оси.