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Новый кросс-хэтч Kia Rio X начали производить в России

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Сборка автомобиля стартовала на предприятии в Санкт-Петербурге, о чем официально объявили в компании.
Новый кросс-хэтч Kia Rio X уже начали производить в России, однако о сроках старта продаж и стоимости официально пока не объявлено.

Автомобиль Kia Rio X получил дизайн в стиле седана Rio, но при этом у него дорожный просвет составляет 195 мм, а сзади будет светотехника с характерной «световой подписью».

Новый кросс-хэтч Kia Rio X начали производить в России

В салоне автомобиля, который ранее был представлен в стране как Rio X-Line, появилась мультимедийная система с новыми функциями и возможностями.

В линейке двигателей изменений не произошло и она по-прежнему представлена 1,4 и 1,6-литровыми установками мощностью 100 и 123 л.с.

В паре с ДВС будет работать шестиступенчатая механика или автомат.

Новый кросс-хэтч Kia Rio X начали производить в России

На российском рынке начались продажи обновленного Kia Rio

kia Kia Rio X
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