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Lada Granta возглавила топ-10 самых дешевых автомобилей на рынке РФ

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В России в последнее время регулярно меняются цены на новые автомобили. Впрочем, удорожание наблюдается и на вторичном авторынке.
При этом в целом список доступных автомобилей остается неизменным, хотя их стоимость выросла. Это происходит на фоне колебаний курса валют, инфляции и обновления модельного ряда. Новый рейтинг самых доступных на российском авторынке авто подготовили эксперты «Российской газеты».

В рейтинге указали десять автомобилей, а возглавляет его седан Лада Гранта, предлагаемый в стране по цене от 483 900 рублей. Хэтчбек, лифтбек и универсал Lada Granta заняли второе, третье и четвертое место в списке с ценниками 500 900, 502 900 и 510 900 рублей соответственно.

Следующими моделями среди доступных в России в топ-10 стали седан и хэтчбек от Datsun. К слову эти автомобили в середине декабря снимут с производства в России, о чем сообщалось ранее.

Пока же седан Datsun on-DO продается по цене от 531тыс. рублей, а за хэтчбек просят 554 тыс. рублей минимум. Lada 4×4 расположился на седьмой строчке с ценником от 581 900 рублей.

Следующие две строчки заняли еще две модели Лада, а это Ларгус и Иксрей. Их стоимость стартует от 645 900 и 653 900 рублей соответственно.

Замыкает топ-10 самых дешевых автомобилей на рынке РФ седан Renault Logan, который продается по цене от 660 тыс. рублей.

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