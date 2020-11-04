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Производство автомобилей Datsun в РФ завершится уже в декабре

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В конце весны этого года стало известно, что компания Nissan решила ликвидировать бюджетный бренд Datsun.
Было сказано, что автомобили этой марки прекратят выпускать до конца года, но точные сроки не назывались.

Теперь стало известно, что производство автомобилей Datsun в РФ завершится уже в декабре.

В нашей стране, напомним, представлены автомобили Datsun on-DO и mi-DO, которые регулярно входят в список наиболее доступны на российском рынке.

К слову седан для российского рынка в этом году получил обновление. Как сообщается, сегодня на мощностях «АвтоВАЗа» выпускается не более 24 экземпляров автомобилей в сутки.

Стоимость седана on-DO в России стартует от 531 000 рублей, а хэтчбек продается по цене от 554 000 рублей.

Марка Datsun покидает российский авторынок

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