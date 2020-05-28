Марка Datsun покидает российский авторынок

Компания Nissan, как и было обещано ранее, объявила о новом стратегии развития, в которой отсутствует присутствие автомобильной марки Datsun на российском рынке.

Новый план вступает в силу с 2020 года и рассчитан он до 2023 года. В его рамках грядет существенное сокращение модельного ряда автомобильных брендов.

Уже к концу 2023 года постепенно будет прекращен выпуск старых автомобилей и грузовиков, а также будет полностью прекращен выпуск автомобилей марки Datsun в России.

В результате в модельной линейке автопроизводителя останется менее 55 моделей.

Стоит отметить, что пока известно об уходе Datsun с российского рынка, тогда как судьба бренда на других рынках неизвестна.

Напомним, что в России марка представлена двумя автомобилями — седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO.