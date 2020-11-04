В Kia прокомментировали продажи седанов Kia K5 с ржавчиной

В компании Kia отреагировали на сообщение в Сети, что ее бизнес-седаны Kia K5 подвержены коррозии и продаются в автосалонах со ржавчиной.
Накануне сообщалось, что владельцы новых автомобилей стали жаловаться на появление ржавчины в транспортных средствах, причем в первую очередь она проявляется в багажном отделении.
Автомобильный блогер между тем добрался до автосалона и осмотрел семь экземпляров седанов, в которых также были обнаружены «рыжики». На эти сообщения отреагировал автопроизводитель.
Представители компании заявили, что начали собственную проверку и выясняют причины появления коррозии.
Было отмечено, что причиной этого точно не является лакокрасочное покрытие, поэтому для выяснения потребуется время.
В компании считают, что коррозия вызвана другими причинами, но какими конкретно им предстоит выяснить в ходе внутреннего разбирательства.