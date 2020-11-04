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В Kia прокомментировали продажи седанов Kia K5 с ржавчиной

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В компании Kia отреагировали на сообщение в Сети, что ее бизнес-седаны Kia K5 подвержены коррозии и продаются в автосалонах со ржавчиной.
Накануне сообщалось, что владельцы новых автомобилей стали жаловаться на появление ржавчины в транспортных средствах, причем в первую очередь она проявляется в багажном отделении.

Автомобильный блогер между тем добрался до автосалона и осмотрел семь экземпляров седанов, в которых также были обнаружены «рыжики». На эти сообщения отреагировал автопроизводитель.

Представители компании заявили, что начали собственную проверку и выясняют причины появления коррозии.

Было отмечено, что причиной этого точно не является лакокрасочное покрытие, поэтому для выяснения потребуется время.

В компании считают, что коррозия вызвана другими причинами, но какими конкретно им предстоит выяснить в ходе внутреннего разбирательства.

Новые бизнес-седаны Kia K5 ржавеют уже в автосалонах

kia Kia К5
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