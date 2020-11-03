Новые бизнес-седаны Kia K5 ржавеют уже в автосалонах

Владельцы автомобилей Kia K5 на форумах стали активно обсуждать ситуацию с появлением ржавчины, а также появились сообщения, что коррозия имеется и в машинах, которые еще находятся в автосалонах.

Новые бизнес-седаны Kia K5 оказались подвержены коррозии, о чем сообщили владельцы, а очевидцы между тем фотографируют модели в автосалонах, демонстрируя, что даже у еще не проданных авто имеются «рыжики».

При этом сами дилеры не придают этому значения. Больше всего коррозии оказался подвержен багажник седана, что выяснил автомобильный блогер, который решил отправится в автосалон и осмотрел семь экземпляров модели.

Он отметил, что ржавчина имеется на каждом автомобиле и в первую очередь она появляется на багажнике.

По некоторым данным, коррозия там появляется из-за уплотнителя багажного отсека, под который попадает влага и пыль, как это ранее было у Оптимы. В компании Kia эту ситуацию пока никак не комментируют.