В РФ цены на автомобили вырастут на 2-3% до конца 2020 года

Так, считают автомобильные дилеры, опрошенные российскими журналистами.

Как выяснил портал Autonews.ru, журналисты которого пообщались с представителями дилерских центров, рост цен на новые автомобили будет наблюдаться едва ли не каждый день, а до конца года стоимость их вырастет на 2-3%.

Это обусловлено высоким спросом на машины, а также обвалом рубля. Прогнозируется, что на 2-3% легковушки станут дороже в ноябре-декабре.

Между тем, согласно аналитическим данным агентства «Автостат», во второй половине октября в России переписали цены на свои авто 6 автобрендов, среди которых оказались Peugeot и Changan, а также Renault, KIA, Skoda, Volkswagen.