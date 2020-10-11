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Geely переписал цены на свои кроссоверы в России

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Изменение стоимости автомобилей китайской марки было разнонаправленным, так как один из автомобилей подешевел, а другие наоборот подорожали.
В частности, обновлённые ценники получили автомобили Atlas, Coolray и GS, тогда как прежние цены остались только у Emgrand X7.

Кроссовер Geely Atlas подорожал во всех комплектациях на сумму 10 тыс. рублей и теперь в базовой комплектации он продается за 1 264 990 рублей, тогда как максимально оснащенный вариант имеет ценник 1 819 900 рублей.

Geely Coolray прибавил в цене 15 тыс. рублей и его стоимость теперь варьируется от 1 149 990 до 1 529 990 рублей.

Что касается компактной модели Geely GS, то ее стоимость наоборот стала меньше, и более того, он подешевел на существенные 130-200 тыс. рублей.

Теперь его продают за 1 099 990 рублей минимум, а топовый вариант имеет ценник 1 369 990 рублей.

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