«АвтоВАЗ» прячет новую загадочную модель

Российский автогигант готовит новинку, тестовый прототип которой был замечен на дорогах Тольятти.

Фотографии автомобиля в камуфляже оказались в распоряжении сообщества AvtoVAZ News, где сообщается, что несколько автомобиля выехали с территории Научно-технического центра АвтоВАЗа.

На фото запечатлена пятидверная Lada 4×4 с прицепом и какая-то модель, скрытая чехлом.

Предположительно, под чехлом был кроссовер или универсал, хотя с другой стороны это мог быть Дастер нового поколения, который, как известно, тестируют на испытательном полигоне «АвтоВАЗа».

Наряду с этим можно предположить, что под чехлом скрывается обновленный Lada Largus Facelift, ведь его испытания также проводят вазовцы.

Источник: www.vk.com/avtovaznewsspb.