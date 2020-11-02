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«АвтоВАЗ» прячет новую загадочную модель

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Российский автогигант готовит новинку, тестовый прототип которой был замечен на дорогах Тольятти.
Фотографии автомобиля в камуфляже оказались в распоряжении сообщества AvtoVAZ News, где сообщается, что несколько автомобиля выехали с территории Научно-технического центра АвтоВАЗа.

На фото запечатлена пятидверная Lada 4×4 с прицепом и какая-то модель, скрытая чехлом.

Предположительно, под чехлом был кроссовер или универсал, хотя с другой стороны это мог быть Дастер нового поколения, который, как известно, тестируют на испытательном полигоне «АвтоВАЗа».

Наряду с этим можно предположить, что под чехлом скрывается обновленный Lada Largus Facelift, ведь его испытания также проводят вазовцы.

Источник: www.vk.com/avtovaznewsspb.

В Сети опубликовали фотографии салона обновленного Lada Largus

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