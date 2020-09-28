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В Сети опубликовали фотографии салона обновленного Lada Largus

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Ожидается, что презентация рестайлингового Lada Largus состоится этой осенью и тогда же он поступит в продажу.
При этом официально о выходе обновленного Ларгуса в компании не сообщали, при этом шпионские фотографии регулярно появляются в Сети.

Так, недавно с Сети опубликовали фото салона обновленного Lada Largus. Снимки оказались в распоряжении сообщества AvtoVAZ News.

На них можно рассмотреть некоторые детали, а именно новый руль от Lada Vesta и панель, подобную той, что используется в кроссовере Рено Дастер.

В Сети опубликовали фотографии салона обновленного Lada Largus

Что касается внешности, то после обновления Lada Largus Facelift получит новые бамперы, решетку радиатора, капот, крылья, боковые зеркала в стиле Весты, а также современную штатную антенну на крыше.

В техническом плане изменений не ожидается.

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lada Lada Largus
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