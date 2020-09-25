«АвтоВАЗ» выпустил первый экземпляр новой Lada Largus FL

По предварительным данным, обновлённый Ларгус появится в продаже до конца года, но официально об этом в компании «АвтоВАЗ» не заявляли.

Однако, как выяснило сообщество «AvtoVAZ News» в соцсети «ВКонтакте», «АвтоВАЗ» уже запустил производство рестайлинговой Lada Largus FL.

Недавно с конвейера предприятия в Тольятти сошел первый экземпляр автомобиля, причем отмечается, что он стал первым, которые получил полностью оригинальные запчасти и комплектующие.

Выпущенным автомобилем стала модель в белом цвете и комплектации Luxe.

Сообщается, что Lada Largus FL уже полностью готова к серийному производству, которое должно стартовать во второй половине октября.