В Сети появилась неофициальная информация о том, когда начнется серийное производство обновленного Ларгуса.

Если верить источнику сообщества AvtoVAZ News, то производство обновленного Lada Largus начнется в конце октября. Сообщается, что дизайн автомобиля будет выполнен в фирменном Х-стиле.

В частности, у модели передняя часть получит дизайн в такой стилистике, а еще в ней будут боковые зеркала заднего вида как у Весты.

Еще в списке оснащенности будут встроенный форсунки омывателя, а также новая штатная антенна. В салоне, как ожидается, произойдет много изменений, и там будут решения от Xray Cross.

Что касается технических характеристик, то тут изменений не произойдет и Lada Largus по-прежнему будет представлен в версиях с 1,6-литровым ДВС мощностью 87 или 106 л.с.

Среди трансмиссий предложат механическую КП. В продаже рестайлинговый Lada Largus должен появится в конце года. О его стоимости и комплектациях информации пока нет.