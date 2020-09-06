Главная » Новости

Фотошпионы заглянули в салон обновленного Lada Largus Facelift

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

«АвтоВАЗ» работает над обновленным вариантом Lada Largus, который уже попадал в объективы камер фотошпионов.
При этом недавно в распоряжении сайта «Лада.Онлайн» оказались шпионские фотографии, на которых показали салон обновленного Ларгуса.

Более того, стоит обратить внимание на то, что тестовый экземпляр имеет красный цвет кузова, который не заявлен в цветовой гамме.

Это может означать, что среди вариантов окраса кузова будут новые цвета. Что касается снимков интерьера, то на них можно рассмотреть некоторые детали, а именно новый руль и панель, подобную той, что используется в кроссовере Рено Дастер.

Что касается внешности, то после обновления Lada Largus Facelift получит новые бамперы, решетку радиатора, капот, крылья, боковые зеркала в стиле Весты, а также современную штатную антенну на крыше.

В техническом плане изменений не ожидается. Предположительно, Lada Largus после обновления поступит в продажу до конца этого года.


lada Lada Largus Facelift
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика