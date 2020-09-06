Фотошпионы заглянули в салон обновленного Lada Largus Facelift

«АвтоВАЗ» работает над обновленным вариантом Lada Largus, который уже попадал в объективы камер фотошпионов.

При этом недавно в распоряжении сайта «Лада.Онлайн» оказались шпионские фотографии, на которых показали салон обновленного Ларгуса.

Более того, стоит обратить внимание на то, что тестовый экземпляр имеет красный цвет кузова, который не заявлен в цветовой гамме.

Это может означать, что среди вариантов окраса кузова будут новые цвета. Что касается снимков интерьера, то на них можно рассмотреть некоторые детали, а именно новый руль и панель, подобную той, что используется в кроссовере Рено Дастер.

Что касается внешности, то после обновления Lada Largus Facelift получит новые бамперы, решетку радиатора, капот, крылья, боковые зеркала в стиле Весты, а также современную штатную антенну на крыше.

В техническом плане изменений не ожидается. Предположительно, Lada Largus после обновления поступит в продажу до конца этого года.



