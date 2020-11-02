Составлен ТОП-5 самых ненадежных машин на вторичном рынке России

Специалисты в России подготовили рейтинг, в который включили автомобили из представленных на вторичном рынке, не рекомендуемых к покупке.

Впрочем, при приобретении подержанной машины всегда есть определенные риски, так как никогда не знаешь, в каких условиях ее эксплуатировали.

Тем не менее эксперты портала «АвтоВзгляд» подготовили список из пяти автомобилей, которые являются по их мнению ненадежными в целом.

Возглавляет составленный топ-5 самых ненадежных машин на вторичном рынке России китайская модель Chery Amulet.

Этот автомобиль назван ненадежным в первую очередь из-за безопасности, так как в случае столкновения на дороге, находясь в нем можно получить серьезные или даже смертельные травмы.

Например, при скорости 50 км/ч кузов этой машины получает сильные повреждения, а если скорость будет выше, то шансов на выживание окажется минимум.

Daewoo Nexia также вошел в этот рейтинг, в том числе и по той причине, что он морально устарел, так как пассивная безопасность в нем практически отсутствует, а еще в авто наблюдаются очаги коррозии, да и салон в нем не очень качественный.

На третье место в списке эксперты определили Mazda RX-8, но ненадежным он назван из-за своего роторного двигателя, который требует капитального ремонта каждые 100 тыс. км.

Еще ненадежными назвали Mercedes-Benz G-Class и Range Rover. В первом случае не рекомендуют покупать экземпляры возрастом 15 лет, а ненадежными Range Rover являются те, что были выпущены в 2005-2009 г.