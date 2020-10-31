«Мерседес» возглавил список самых надежных автомобилей в России

В России опубликовали рейтинг автомобилей, которые являются наиболее надежными.

Список самых надежных машин был подготовлен на основании данных по ремонту, предоставленных сетью автосервисов Fit Service. Результаты исследования оказались в распоряжении «Российской газеты».

При составлении рейтинга учитывали поломки автомобилей, возникшие во время эксплуатации. Так, рейтинг самых надежных автомобилей в РФ возглавил Mercedes-Benz G-Class, частота поломок у которого составила 49,5%.

На второй строчке среди моделей оказался Toyota Camry (51,1%), а в тройку лидеров вошел Skoda Yeti (51,6%).

Следующими в списке оказались две модели чешской марки, а это Skoda Superb (52%) и Skoda Rapid (52,1%).

Отдельно стоит отметить, что среди моделей Lada самым надежным назвали Xray, у которого показатель составил 52,96%.

Что касается марок автомобилей, которые имеют меньше всего поломок, то среди них в топ-5 оказались Skoda (52,2%), Mercedes-Benz (53,1%), Volkswagen (53,7%), MINI (53,9%) и Subaru (54,1%).

Источник: РГ.