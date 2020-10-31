Главная » Новости

«Мерседес» возглавил список самых надежных автомобилей в России

Опубликовано Обновлено

В России опубликовали рейтинг автомобилей, которые являются наиболее надежными.
Список самых надежных машин был подготовлен на основании данных по ремонту, предоставленных сетью автосервисов Fit Service. Результаты исследования оказались в распоряжении «Российской газеты».

При составлении рейтинга учитывали поломки автомобилей, возникшие во время эксплуатации. Так, рейтинг самых надежных автомобилей в РФ возглавил Mercedes-Benz G-Class, частота поломок у которого составила 49,5%.

На второй строчке среди моделей оказался Toyota Camry (51,1%), а в тройку лидеров вошел Skoda Yeti (51,6%).

Следующими в списке оказались две модели чешской марки, а это Skoda Superb (52%) и Skoda Rapid (52,1%).

Отдельно стоит отметить, что среди моделей Lada самым надежным назвали Xray, у которого показатель составил 52,96%.

Что касается марок автомобилей, которые имеют меньше всего поломок, то среди них в топ-5 оказались Skoda (52,2%), Mercedes-Benz (53,1%), Volkswagen (53,7%), MINI (53,9%) и Subaru (54,1%).

Источник: РГ. 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика