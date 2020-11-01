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В автомобилях существуют расходники, которые владельцы забывают менять

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Автомобильные эксперты рассказали о расходниках в легковых автомобилях, о которых автомобилисты забывают, но это может позволить увеличить ресурс транспортного средства.
О расходниках, которые владельцы забывают менять вовремя, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Как сообщили специалисты, автомобилистам нужно не только обращать внимание на замену моторного масла и масляных фильтров, но и ряда других материалов и деталей.

В числе последних указывают трансмиссионною жидкость в редукторе, ведь ее меняют согласно регламенту. Как пояснили эксперты, в редуктор может попадать грязь или вода, а в конечном итоге это может стать причиной поломок.

В полноприводных автомобилях требуется обращать внимание на электромагнитную муфту. Еще эксперты говорят о том, что нередко, владельцы, а особенно начинающие водители, забывают о смазке суппортов и шприцевании крестовин кардана.

Это требуется делать каждые 15 тыс. км пробега. Забывают автомобилисты и о раздаточной коробке, которой требуется замена масла в зависимости от регламента автопроизводителя.

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