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В России началось производство Skoda Octavia четвертого поколения

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Производство следующего поколения автомобиля стартовало на предприятии в Нижнем Новгороде.
В России началось производство Skoda Octavia четвертого поколения, стоимость которого была недавно объявлена производителем.

Стоит отметить, что наша страна стала второй после Чехии, где организовано серийное производство новой Octavia.

В России автомобиль собирают по полному циклу. Официальные продажи Octavia нового поколения начнут 15 ноября, но желающие могут оформить заказ на модель уже сейчас.

Уже известно, что на старте продаж Octavia будут предлагать с 1,4-литровм ДВС мощностью 150 л.с. по цене от 1 409 000 рублей за комплектацию с механической КП.

Вариант с 8-скоростным автоматом обойдется в 1 466 000 рублей. Немного позднее в продаже появится модификация с 1,6- и 2,0-литровм ДВС.

В качестве трансмиссии для последнего будет доступен 7-ступенчатая роботизированная КП.

skoda Skoda Octavia
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