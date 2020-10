Skoda объявила новые цены на Octavia для России

В сентябре российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения с двигателем TSI 1,4 л (150 л.с.) и механической КП. Тогда цена такого автомобиля в комплектации Active Plus начиналась от 1 398 000 рублей.

Сейчас компания Skoda Auto Россия объявила цены на эту и другие комплектации новой Skoda Octavia. Согласно официальному пресс-релизу, ее стартовая цена выросла на 11 тыс. рублей относительно сентябрьской.

Для четвертого поколения Skoda Octavia предусмотрено три комплектации, среди которых Active Plus, Ambition Plus и Style Plus с расширенным списком опций.

Стоимость новой Octavia 1.4 TSI c механической 6-ступенчатой коробкой передач начинается от 1 409 000 рублей, а с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией от 1 466 000 рублей.

Разница с ценой автомобиля предыдущего поколения в такой же комплектации составит 178 тыс. рублей для версии с МКП.

Автомобиль в версии Ambition Plus 1.4 TSI «на ручке» предлагается к продаже от 1 499 000 рублей, а с «автоматом» — от 1 556 000 рублей.

Автомобиль предыдущего поколения в одноименной комплектации и с МКП обойдется на 122 тыс. рублей дешевле, а с «автоматом» — на 138 тыс. рублей.

Стоимость новой Octavia Style Plus 1.4 TSI c 6-ступенчатой МКП начинается от 1 700 000 рублей, а с 8-ступенчатой АКП — от 1 757 000 рублей. Здесь разница в цене с предыдущим поколением составит соответственно 196 тыс. и 213 тыс. рублей.

Добавим, что более подробно о новой Skoda Octavia можно будет узнать из видеопрезентации, которую компания Skoda опубликует на официальных онлайн-ресурсах марки и дилерской сети в период с 2 по 15 ноября.

Благодаря такому формату все, кто заинтересовался новинкой, смогут принять участие в видеопрезентации и узнать больше об автомобиле, где бы они ни находились.