Названы чаще других попадающие в крупные ДТП бренды автомобилей в РФ

Рейтинг подготовили специалисты «Альфастрахования», а результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».

В РФ были названы чаще других попадающие в крупные ДТП марки автомобилей по состоянию на 2020 год.

В отчетный период, как выяснилось, самыми аварийными оказались машины бренда Porsche, на которые пришлось 0,75%.

На второй строчке расположились модели Infiniti – 0,58%, а в тройку лидеров вошли машины немецкой Mercedes-Benz – 0,55%.

Еще в списке оказались Jeep, BMW и Audi. Среди автомобилей в массовом сегменте чаще всего в ДТП попадали модели марок Renault (0,54%), Lada (0,52%), KIA (0,5%) и Suzuki (0,48%).