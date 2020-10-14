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Названы чаще других попадающие в крупные ДТП бренды автомобилей в РФ

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Рейтинг подготовили специалисты «Альфастрахования», а результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».
В РФ были названы чаще других попадающие в крупные ДТП марки автомобилей по состоянию на 2020 год.

В отчетный период, как выяснилось, самыми аварийными оказались машины бренда Porsche, на которые пришлось 0,75%.

На второй строчке расположились модели Infiniti – 0,58%, а в тройку лидеров вошли машины немецкой Mercedes-Benz – 0,55%.

Еще в списке оказались Jeep, BMW и Audi. Среди автомобилей в массовом сегменте чаще всего в ДТП попадали модели марок Renault (0,54%), Lada (0,52%), KIA (0,5%) и Suzuki (0,48%).

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