Автостраховщики рассказали, владельцы каких машин в России чаще всего заявляли об угоне.

В результате были названы самые угоняемые в России автомобили по итогам 2019 года.

В целом страховщики отмечают, что в списке есть те же модели, которые лидировали по числу угонов и в прошлом году, а возглавляет рейтинг Cadillac Escalade с частотой угона 1,39%.

На втором и третьем месте списка оказались Toyota Camry и Land Rover Freelander с показателями 0,64% и 0,58%.

В первую пятерку самых угоняемых входят Lexus LX и Mitsubishi ASX, а в десятке лидеров еще числятся Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW 5-Series и Kia Ceed.