Названы самые угоняемые китайские автомобили в РФ

Список китайских автомобилей, которые чаще всего пользуются спросом у автоугонщиков составили специалисты сайта «Угона.нет».

По их информации, в прошлом году китайские автомобили стали угонять чаще, а самый большой рост числа угонов оказался у Lifan и Geely, а собственно эти марки и заняли первую и вторую строчку рейтинга соответственно.

Рост числа угонов автомобилей Lifan составил 180%, а Geely – 166%. Среди моделей лидером по числу автоугонов стал Lifan Solano (67 случаев).

На втором месте списка самых угоняемых китайских автомобилей в РФ оказался Geely Emgrand с показателем 12 случаев за 2019 год.

В тройке располагается Great Wall Hover H5 – 11 случаев. По девять зарегистрированных угонов оказалось у Chery Amulet, Chery MK и Lifan X50, а с шестью случаями были BYD F3 и Geely MK Cross.

Стали известны самые угоняемые автомобили в России.