Список китайских автомобилей, которые чаще всего пользуются спросом у автоугонщиков составили специалисты сайта «Угона.нет».
Названы самые угоняемые китайские автомобили в РФ
19.02.2020 18:45
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По их информации, в прошлом году китайские автомобили стали угонять чаще, а самый большой рост числа угонов оказался у Lifan и Geely, а собственно эти марки и заняли первую и вторую строчку рейтинга соответственно.
Рост числа угонов автомобилей Lifan составил 180%, а Geely – 166%. Среди моделей лидером по числу автоугонов стал Lifan Solano (67 случаев).
На втором месте списка самых угоняемых китайских автомобилей в РФ оказался Geely Emgrand с показателем 12 случаев за 2019 год.
В тройке располагается Great Wall Hover H5 – 11 случаев. По девять зарегистрированных угонов оказалось у Chery Amulet, Chery MK и Lifan X50, а с шестью случаями были BYD F3 и Geely MK Cross.
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