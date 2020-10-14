Новые пикапы от китайской компании заметили на площадке тульского предприятия, откуда автомобили скоро начнут отправлять в дилерские центры.

О том, что компания Great Wall привезла в Россию пикапы Wingle 7 стало известно порталу «Китайские автомобили».

Сообщается, что отгрузка Wingle 7 в автосалоны начнется в ближайшие дни и до конца месяца они станут доступны для покупки.

В России пикапы будут доступны как минимум в четырех вариантах окраса кузова, среди которых черный, белый, серый и оранжевый. Поставки пикапов организованы из Китая.

Известно, что модель, предназначенная для России будет доступна только с одним двигателем.

Этим ДВС является турбированный дизель объёмом два литра, который предложат с 6-скоростной механикой и полноприводной системой.

Мощность силовой установки составит 143 л.с. Минимальная цена пикапа составит 1,75 млн рублей.