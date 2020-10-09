Китайская компания на российский рынок выведет как минимум две новинки, ближайшей из которых становится новый пикап Wingle 7.

Great Wall представила в России пикап GWM Wingle 7, который поступит в продажу во второй половине октября.

При этом начальная стоимость этого автомобиля уже названа и она составит 1 749 000 рублей. Поставлять этот пикап будут из Китая, но не исключено, что в будущем его сборку организуют на предприятии Haval в Тульской области.

Сейчас известно, что сначала в продаже появится удлиненный вариант пикапа, тогда как пятиместная модификация с двухрядной кабиной поступит в продажу позднее. В линейке двигателей будет представлен турбированный дизельный двигатель объёмом два литра и мощностью 143 л.с.

Среди трансмиссии предложат шестискоростную механику и полноприводную систему. В списке оснащенности нового GWM Wingle 7 предложат светодиодные ДХО, колесные диски на 16 дюймов, зеркала заднего вида с обогревом и приводом, многофункциональный кожаный руль, мультимедийная система, климат-контроль и многое другое.

Все цены и комплектации на пикап будут объявлены дополнительно. Между тем, на российский рынок китайская компания намерена вывести еще и премиальный пикап Pao, который ранее уже замечали на заводе под Тулой.