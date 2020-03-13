Great Wall показала самую бюджетную версию пикапа Great Wall Pao

Great Wall готовит новую версию пикапа Great Wall Pao. Эта модель в Китае предлагается с октября прошлого года, и скоро начнут предлагать однорядную версию грузовика.

Фотографии нового пикапа были опубликованы на сайте министерства промышленности КНР.

В прошлом году «Твоё авто» писало, что китайская компания намерена пикап Great Wall Pao привезти на российский рынок.

Напомним, Great Wall Pao предлагается с двухрядной кабиной в версии с колесной базой 3 230 мм или 3 470 мм.

В базовой комплектации Pao Commercial Edition есть девятидюймовый экран мультимедийной системы, камера заднего вида, две подушки безопасности, система запуска двигателя с кнопки, а также круиз-контроль.

Моторная гамма представлена 2,0-литровым бензиновым и дизельным двигателем.

Первый работает с 8-ступенчатым автоматом, а второй доступен с шестискоростной механикой. Система привода будет на переднюю или обе оси.