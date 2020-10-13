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Новые Renault Duster тестируют на «АвтоВАЗе» с дизельными ДВС

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Недавно стало известно, что в России проходят испытания нового поколения кроссовера Renault Duster.
Как сообщалось ранее, автомобили проходят испытания на полигоне «АвтоВАЗа». Сегодня в распоряжении сообщества AvtoVAZ News, оказались новые подробности о кроссоверах.

По информации источника, на тестирование вывели четыре экземпляра кроссовера, которые имеют дизельные силовые установки.

Отличаются тестовые экземпляры комплектациями и окрасом кузова. Что касается дизельного мотора, то им является полуторалитровый агрегат с отдачей 110 л.с.

Пару ему составляет 6-ступенчатая механическая КП и полноприводная система. Еще в моторной гамме нового Renault Duster ожидается появление турбомотора от кросс-купе Arkana.

Напомним, что серийное производство кроссовера наладят на предприятии в Москве. О сроках старта производства и выхода автомобиля на рынок информации пока нет.

Представлен Renault Duster после смены поколений

renault Renault Duster
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