Второе поколение кроссовера было представлено для бразильского рынка, тогда как новый Duster под маркой Dacia появился около трех лет назад.
Renault представила новую генерацию Renault Duster
Теперь автомобиль пережил смену поколений и в Бразилии, а отличается он от европейской версии только другими вставками в бамперах.
При этом в салоне бразильской версии установлена мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым экраном, как у кроссовера «Аркана», тогда как в целом оформление интерьера от европейского варианта.
На изображениях новый Renault Duster показали в версии с пакетом Adventure, в который входят накладки на дверях и колесных арках, а также дополнительные прожекторы в бампере.
Дорожный просвет составит 237 мм, тогда как у европейского варианта показатель 210 мм. Объём багажника составляет 475 литров. Линейка двигателей будет представлена единственным 1,6-литровым двигателем, работающим на бензине или этаноле. Мощность 118 или 120 л.с.
В паре с двигателем работает пятискоростная механика или вариатор, а система привода будет только на переднюю ось.
Позднее кроссовер обзаведется турбомотором 1,3 литра от Арканы. В таком исполнении автомобиль предложат с полным приводом.
Что касается списка оснащенности базового варианта, то в ней будет 2 подушки безопасности, аудиосистема, электрические стеклоподъёмники, а также АБС, кондиционер и многое другое.
Такую комплектацию оценили в 15 700 долларов. Самая дорогая комплектация получила ценник 19 200 долларов. Продажи новой генерации Renault Duster уже стартовали.
Что касается российского рынка, то как известно, Renault Duster изначально был близок к бразильской версии, а все обновления моделей проходили почти в одно время.