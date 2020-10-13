Представитель компании Honda, общаясь с журналистами Reuters анонсировал серьезное изменение во внешности будущих кроссоверов.

По словам вице-президента Honda Motor в Северной Америке Джея Джозефа, Honda сделает новые кроссоверы более брутальными.

Такое решение в компании приняли на фоне изучения тенденций на автомобильном рынке, ведь в последнее время в Северной Америке особой популярностью пользуются классические и брутальные внедорожники.

В Honda не хотят оставаться в стороне и игнорировать тенденции. В связи с этим автопроизводитель занялся разработкой нового дизайна для кроссоверов и внедорожников, который будет реализован в новых моделях.

Частично новое оформление экстерьера намерены использовать впервые в пикапе Ridgeline, который получил обновление.

При этом еще более радикально изменится четвертая генерация Honda Pilot, которая появится в 2021 году.