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Honda начала продажи в России обновленного кроссовера CR-V

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В России стартовали продажи рестайлинговой версии кроссовера Honda CR-V, которая в дилерских центрах доступна в четырех версиях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.
Самая доступная комплектация стоит 2 299 900 рублей, и это за версию с 2,0-литровым 150-сильным мотором. Также новинку можно заказать с 2,4-литровым DI DOHC i-VTEC мощностью 186 л.с. и 244 Нм крутящего момента.

Honda начала продажи в России обновленного кроссовера CR-V

Трансмиссия для Honda CR-V предлагается только беступенчатая с системой полного привода. Стоимость самой дорогой версии составляет 2 939 900 рублей.

Honda CR-V после обновления получил немного изменённую оптику и новые бамперы. В салоне популярного кроссовера появилась новая центральная консоль, дополнительные USB-порты и беспроводная зарядка для смартфона.

honda Honda CR-V
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