Разработчики Aurus занимаются созданием машин на водородном топливе

В новом проекте по разработке водородных автомобилей будет несколько участников, включая разработчиков моделей Aurus.

Речь идет о научно-исследовательском институте НАМИ, в планах которого создание автомобилей на водородных топливных элементах.

Как стало известно журналистам «ТАСС», участие в проекте еще примут «Газпром», Министерство науки и высшего образования, а также Росатом.

К сожалению никакие подробности пока не раскрываются. Напомним, что пока в модельной линейке Aurus представлены седан и лимузин, а в 2021 году появится еще и внедорожник.

Производство первых пока осуществляется на мощностях НАМИ. Все автомобили оборудованы гибридной силовой установкой.

В модельной линейке бренда в дальнейшем появятся и другие продукты, в числе которых минивэн, серийный кабриолет и даже мотоцикл.