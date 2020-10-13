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Разработчики Aurus занимаются созданием машин на водородном топливе

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В новом проекте по разработке водородных автомобилей будет несколько участников, включая разработчиков моделей Aurus.
Речь идет о научно-исследовательском институте НАМИ, в планах которого создание автомобилей на водородных топливных элементах.

Как стало известно журналистам «ТАСС», участие в проекте еще примут «Газпром», Министерство науки и высшего образования, а также Росатом.

К сожалению никакие подробности пока не раскрываются. Напомним, что пока в модельной линейке Aurus представлены седан и лимузин, а в 2021 году появится еще и внедорожник.

Производство первых пока осуществляется на мощностях НАМИ. Все автомобили оборудованы гибридной силовой установкой.

В модельной линейке бренда в дальнейшем появятся и другие продукты, в числе которых минивэн, серийный кабриолет и даже мотоцикл.

Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant

Aurus
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