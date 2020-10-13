Разработчики Aurus занимаются созданием машин на водородном топливе

В новом проекте по разработке водородных автомобилей будет несколько участников, включая разработчиков моделей Aurus.
Речь идет о научно-исследовательском институте НАМИ, в планах которого создание автомобилей на водородных топливных элементах.
Как стало известно журналистам «ТАСС», участие в проекте еще примут «Газпром», Министерство науки и высшего образования, а также Росатом.
К сожалению никакие подробности пока не раскрываются. Напомним, что пока в модельной линейке Aurus представлены седан и лимузин, а в 2021 году появится еще и внедорожник.
Производство первых пока осуществляется на мощностях НАМИ. Все автомобили оборудованы гибридной силовой установкой.
В модельной линейке бренда в дальнейшем появятся и другие продукты, в числе которых минивэн, серийный кабриолет и даже мотоцикл.
Опубликованы изображения серийного внедорожника Aurus Komendant