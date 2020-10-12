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Skoda Enyaq станет семейством кроссоверов в 2021 году

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Обычный кроссовер Skoda Enyaq доступен для заказа в Чехии по цене от 3,5 млн рублей в эквиваленте, тогда как его поставки запланированы только на следующий год.
Тогда же Skoda Enyaq превратится в семейство, так как уже сейчас компания тестирует новую версию этой модели, которая получит приставку к названию GT.

Эта модель будет представлять собой купеобразный вариант обычного кроссовера, в основе которого расположится платформа MEB.

О появлении кросс-купе стало известно благодаря тестовому прототипу, который автопроизводитель вывел на испытания.

Skoda Enyaq станет семейством кроссоверов в 2021 году

Впрочем, купеобразная версия Skoda Enyaq технически не будет отличаться от обычной модели, а значит она будет доступна с электродвигателями мощностью 148, 179, 204 и 306 л.с.

Запас хода в зависимости от версии составит 340-510 км. Серийная версия кросс-купе будет представлена в следующем году.

Skoda Enyaq станет семейством кроссоверов в 2021 году Skoda Enyaq станет семейством кроссоверов в 2021 году

skoda Skoda Enyaq
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